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    Галимжан Жанкуатов освобожден от должности руководителя аппарата Минэкологии

    2 Июня 2023, 10:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра экологии и природных ресурсов РК Жанкуатов Галимжан Жандосулы освобожден от должности руководителя аппарата Министерства экологии и природных ресурсов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК. Сайт https://primeminister.kz/kz Instagram https://instagram.com/primeministerkz Facebook https://www.facebook.com/Primeminister.Kaz

    Галимжан Жанкуатов родился в 1982 году в г. Алматы.

    Окончил Семипалатинский филиал университета «Кайнар».

    Трудовую деятельность начал в 2001 году делопроизводителем крестьянского хозяйства «Катран».

    В 2004-2006 гг. работал ведущим специалистом, главным специалистом департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

    2006-2010 гг. — консультант-государственный ревизор, главный эксперт Юридического отдела Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан.

    2010-2011 гг. — главный консультант Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

    В 2011-2014 гг. — начальник управления государственных закупок департамента правового обеспечения и государственных закупок, заместитель директора Административного департамента, директор Юридического департамента Министерства образования и науки РК.

    В 2014-2015 гг. работал в структуре Министерства обороны РК.

    2015-2017 гг. — главный консультант Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

    2017-2019 гг. — директор Юридического департамента Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

    В 2019-2020 гг. — заместитель директора, директор департамента юридической службы Министерства иностранных дел РК.

    В 2020-2021 гг. — главный инспектор Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

    Январь-февраль 2023 года - советника министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    С 14 февраля по сегодняшний день занимал должность руководителя аппарата Министерства экологии и природных ресурсов РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Отставки Минэкологии
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