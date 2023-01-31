Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.51 eur/kzt 498.69

    rub/kzt 6.53 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Галидулла Азидуллин назначен вице-министром экологии и природных ресурсов

    31 Января 2023, 15:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Азидуллин Галидулла Азидоллаевич назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Галидулла Азидуллин родился в 1981 году в Атырауской области.

    Окончил Атырауский государственный университет им. Х.Досмухамедова, Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати.

    Трудовую деятельность начал в 2002 году и.о. главного специалиста отдела госконтроля и водного фонда Урало-Каспийского бассейнового водохозяйственного управления.

    В 2003-2008 гг. — главный специалист; начальник отдела государственного контроля и водного фонда Урало-Каспийского бассейнового водохозяйственного управления.

    В 2008 году работал заместителем директора Атырауского филиала АО «СК Алатау».

    В 2009-2020 гг. занимал руководящие должности в структуре Комитета по водным ресурсам.

    В 2020-2022 гг. — руководитель Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, г. Атырау.

    С декабря 2022 года по настоящее время являлся руководителем Иртышской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Назначения Минэкологии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Молдир Абдуалиева назначена руководителем пресс-службы Министерства культуры и спорта РК
    Экс-министр экологии Сериккали Брекешев получил новую должность
    Всемирный банк назначил нового постоянного представителя в Казахстане
    Гульнафис Айшуакова назначена заместителем акима Жылыойского района Атырауской области
    Популярное
    1 Три причины отказа для участия в льготном автокредитовании
    2 Тонущих в реке женщину с собакой спасли в Астане
    3 Первые 761 человек смогут подать онлайн-заявку на льготное автокредитование в РК с 6 февраля
    4 Турция начала расследование в отношении устроивших сожжение Корана в Швеции, Дании и Нидерландах
    5 Китайские ученые впервые клонировали корову молочной породы
    Новости партнеров