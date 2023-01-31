Галидулла Азидуллин назначен вице-министром экологии и природных ресурсов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Азидуллин Галидулла Азидоллаевич назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Галидулла Азидуллин родился в 1981 году в Атырауской области.

Окончил Атырауский государственный университет им. Х.Досмухамедова, Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 2002 году и.о. главного специалиста отдела госконтроля и водного фонда Урало-Каспийского бассейнового водохозяйственного управления.

В 2003-2008 гг. — главный специалист; начальник отдела государственного контроля и водного фонда Урало-Каспийского бассейнового водохозяйственного управления.

В 2008 году работал заместителем директора Атырауского филиала АО «СК Алатау».

В 2009-2020 гг. занимал руководящие должности в структуре Комитета по водным ресурсам.

В 2020-2022 гг. — руководитель Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, г. Атырау.

С декабря 2022 года по настоящее время являлся руководителем Иртышской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК.





Фото: primeminister.kz