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    Гала-концертом завершили празднование Дня Республики в Атырау

    26 Октября 2022, 01:41

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Гала-концертом и красочным фейерверком завершили сегодня празднование Дня Республики в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Атырау гала-концерт на площади имени Султана Бейбарыса стал завершающим аккордом в череде праздничных мероприятий в честь Дня Республики. На открытой площадке со своими лучшими песнями выступили артисты Атырауской областной филармонии имени Н. Жантурина. А также звезды казахстанской эстрады Айдана Меденова, Серик Ибрагимов, группа «Орда». Ведущими гала-концерта на главной площади Атырау стали Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек.

    Гала-концерт, зрителями которого стали тысячи атыраусцев и гостей региона, завершился праздничным салютом.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Культура Дата Общество Атырау День Республики
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