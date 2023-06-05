Гала-концерт в честь Дней культуры Казахстана в Египте прошел в Каире

КАИР. КАЗИНФОРМ - Казахские мелодии прозвучали в Каире и покорили местную публику. В Оперном театре города состоялся гала-концерт, посвященный Дням культуры Казахстана в Египте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

На главной сцене Каира выступили отечественные артисты, среди которых заслуженные деятели Казахстана, лауреаты республиканских и международных конкурсов. Это Алмасбек Алматов, Батыржан Мыктыбаев, Государственный танцевальный ансамбль «Салтанат», солисты «Астана Опера», группы «Алашұлы», «Сұлу» и другие. Артисты исполнили эстрадные, народные и классические произведения. Аккомпанировал им Национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы под руководством дирижера Абылая Тылепбергена.

Концерт начался с исполнения национальных гимнов двух стран и приветственной речи спикера Сената Маулена Ашимбаева.

В зале было много местных зрителей. Особенно горячо зал отреагировал на попурри из традиционных египетских мелодий.

Параллельно с гала-концертом в Оперном театре Каира прошла выставка казахского прикладного искусства. Артисты и ремесленники в национальных костюмах представили вниманию гостей традиционные ручные изделия.

Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов провел встречу с министром культуры Египта Невин Аль-Килани. Он поблагодарил коллегу за помощь в организации Дней культуры, пригласил ее и местных артистов в Казахстан.

«Отмечу, что мероприятия в честь Дней культуры Казахстана в Египте прошли на высоком уровне. Уверен, жители и гости Каира насладились выступлением наших артистов. Подобные события, знакомящие мир с казахской культурой и искусством, будут проходить и в других странах. Таким образом, работники сферы культуры смогут демонстрировать свои таланты на мировых сценах. Министерство ведет активную работу в этом направлении», – отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.

Как сообщалось, в столице Египта - городе Каире - торжественно открылась мечеть Султана Аз-Захира Бейбарса после капитального ремонта. Мероприятие состоялось в рамках празднования 800-летия со дня рождения прославленного правителя, исторического деятеля, внесшего неоценимый вклад в процветание не только Египта, но и исламского мира - Султана Бейбарса.