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    Футбольный фестиваль пройдет в Семее

    24 Мая 2022, 21:06

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее 4 июня в честь создания Абайской области и всенародного референдума, а также возрождению клуба «Елимая» пройдет футбольный фестиваль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Abaynews.kz.

    В программе фестиваля: мастер-классы для детей, благотворительный гала-вечер и звездный матч друзей Андрея Карповича.

    «Приедут как казахстанские, так же и российские звезды футбола. Я уверен, что будет очень интересно и будет захватывающий футбол. Матч также будет приурочен к прощальной игре воспитанника семейского футбола Андрея Карповича. Будет играть команда «Елимай», против друзей А. Карповича. Это своего рода возрождение футбольного клуба «Елимай». Футбол в Семее должен жить, это родина казахстанского футбола. Здесь должна быть своя команда, которая будет представлять город и новую область», - подчеркнул организатор праздника Федор Симиниди.

    Мастер-классы для детей состоятся на стадионе «Спартак», на спортивной площадке у гостиницы «Турист», а также в спорткомплексе «Абай Арена». Ожидается, что в празднике примет участие известный казахстанский футболист Самат Смаков.

    «Приходите 4 июня на стадион «Спартак». Будет очень интересно. Мы должны возродить наш клуб «Елимай». Это наша гордость, это наша судьба! Всех поздравляю с образованием Абайской области», - добавил депутат областного маслихата Серик Байгалиев.

    Вход на ф утбольный фестиваль на стадионе «Спартак» свободный.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Спорт Видео Абайская область
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