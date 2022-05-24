Фура c пятью тоннами чипсов перевернулась в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пять часов вытаскивали из кустов опрокинувшуюся на бок фуру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, у большегруза MAN, который направлялся из российского Новосибирска в Костанай, возникла поломка в ходовой части. Машина с пятью тоннами чипсов съехала в кусты и легла на бок. 43-летний водитель не пострадал.

Сотрудники батальона патрульной полиции, которым сообщили об аварии очевидцы, вызвали на подмогу тяжелую технику ТОО «Казавтодор» из Мамлютского района и кран на базе КамАЗа. Кузов рефрижератора и переднюю часть пришлось отделить.

«После того как получили сообщение, мы сразу направились к водителю. Организовали помощь и приняли меры по обеспечению дорожной безопасности. Водитель не местный, не знал, куда обратиться. Всех поблагодарил и отправился дальше по маршруту», - проинформировал инспектор батальона патрульной полиции Адиль Казиев.