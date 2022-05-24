Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Фура c пятью тоннами чипсов перевернулась в СКО

    24 Мая 2022, 17:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пять часов вытаскивали из кустов опрокинувшуюся на бок фуру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, у большегруза MAN, который направлялся из российского Новосибирска в Костанай, возникла поломка в ходовой части. Машина с пятью тоннами чипсов съехала в кусты и легла на бок. 43-летний водитель не пострадал.

    Сотрудники батальона патрульной полиции, которым сообщили об аварии очевидцы, вызвали на подмогу тяжелую технику ТОО «Казавтодор» из Мамлютского района и кран на базе КамАЗа. Кузов рефрижератора и переднюю часть пришлось отделить.

    «После того как получили сообщение, мы сразу направились к водителю. Организовали помощь и приняли меры по обеспечению дорожной безопасности. Водитель не местный, не знал, куда обратиться. Всех поблагодарил и отправился дальше по маршруту», - проинформировал инспектор батальона патрульной полиции Адиль Казиев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП МВД РК Регионы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи