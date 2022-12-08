Функции МЧС по предупреждению чрезвычайных ситуаций забыты – сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в стране растет с каждым годом. Об этом заявил депутат Сената Нурторе Жусип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Паводки, снежные заносы, серьезные ливневые дожди, пожары – степные и лесные, это то, на что необходимо обращать внимание постоянно. Недавно случилась авария на ТЭЦ в Экибастузе. По поручению Главы государства члены Правительства находятся там для контроля работ по ликвидации ее последствий. Главный девиз по ЧС – «Предотвращение, спасение и помощь». По большей части мы сейчас занимаемся лишь спасением и помощью. Главное предназначение МЧС, заключающееся в организации предупредительных мероприятий, исключающих возникновение угроз жизни и здоровью людей – забыто», - подчернул Нурторе Жусип, озвучивая депзапрос на пленарном заседании палаты.

Сенатор высказал непонимание, почему при возникновении критических ситуаций, Правительство ждет указаний Президента, а не реагирует быстро, выполняя свои прямые обязанности, тем самым замедляя процесс решения проблем. В числе озвученных предложений в адрес главы Кабмина депутат обозначил важность внедрения комплексной системы безопасности критически важных объектов.

«Необходимо повсеместно ввести интегрированную систему безопасности, объединяя все подсистемы безопасности и мониторинга в единую геоинформационную систему. При оценке деятельности органов исполнительной власти и МЧС Казахстана в центре и на местах обязательно учитывать качество и эффективность их работы по предупреждению ЧС и защите населения», - отметил Н.Жусип.

Кроме того, депутат предложил ввести прямую персональную ответственность соответствующих должностных лиц всех уровней за проведение конкретной работы по предупреждению ЧС и организации пожарной, водной и техногенной безопасности.



