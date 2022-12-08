Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Функции МЧС по предупреждению чрезвычайных ситуаций забыты – сенатор

    8 Декабря 2022, 14:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в стране растет с каждым годом. Об этом заявил депутат Сената Нурторе Жусип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Паводки, снежные заносы, серьезные ливневые дожди, пожары – степные и лесные, это то, на что необходимо обращать внимание постоянно. Недавно случилась авария на ТЭЦ в Экибастузе. По поручению Главы государства члены Правительства находятся там для контроля работ по ликвидации ее последствий. Главный девиз по ЧС – «Предотвращение, спасение и помощь». По большей части мы сейчас занимаемся лишь спасением и помощью. Главное предназначение МЧС, заключающееся в организации предупредительных мероприятий, исключающих возникновение угроз жизни и здоровью людей – забыто», - подчернул Нурторе Жусип, озвучивая депзапрос на пленарном заседании палаты.

    Сенатор высказал непонимание, почему при возникновении критических ситуаций, Правительство ждет указаний Президента, а не реагирует быстро, выполняя свои прямые обязанности, тем самым замедляя процесс решения проблем. В числе озвученных предложений в адрес главы Кабмина депутат обозначил важность внедрения комплексной системы безопасности критически важных объектов.

    «Необходимо повсеместно ввести интегрированную систему безопасности, объединяя все подсистемы безопасности и мониторинга в единую геоинформационную систему. При оценке деятельности органов исполнительной власти и МЧС Казахстана в центре и на местах обязательно учитывать качество и эффективность их работы по предупреждению ЧС и защите населения», - отметил Н.Жусип.

    Кроме того, депутат предложил ввести прямую персональную ответственность соответствующих должностных лиц всех уровней за проведение конкретной работы по предупреждению ЧС и организации пожарной, водной и техногенной безопасности.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Безопасность МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сенаторы Казахстана и России обсудили вопросы сотрудничества
    Более 1700 пожаров на автотранспорте произошло с начала года в Казахстане
    Только восемь сельчан из 100 обеспечены интернетом – депутат
    «Қазақстан темір жолы» нуждается в кардинальных реформах – депутат
    Популярное
    1 Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
    2 Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК
    3 Какие уроки извлекли из ЧП в Экибастузе, рассказал Роман Скляр
    4 Габидулла Оспанкулов назначен завотделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК
    5 Насколько повысят зарплаты врачам и учителям в 2023 году в Алматы
    Новости партнеров