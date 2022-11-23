Фуат Сатыбаев принес присягу депутата Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новый депутат Фуат Сатыбаев принес присягу депутата Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость РК, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата», - заявил Фуат Сатыбаев в ходе пленарного заседания Мажилиса.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов пожелал ему успехов в работе. Нового депутата избрали в состав Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Ранее Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Фуата Сатыбаева.

Фуат Сатыбаев известен в Павлодарской области как врач-хирург, почетный работник здравоохранения. 10 января 2021 года избран депутатом Павлодарского областного маслихата VII созыва от партии «Ақжол», являлся членом постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета областного маслихата VII созыва.



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