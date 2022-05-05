Фронтовые бригады, выставки и концерты ожидают костанайцев на майские праздники

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – После затяжной пандемии Костанай с размахом планирует отметить предстоящие майские праздники. Утверждены и опубликованы планы мероприятий в День защитников Отечества и День Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Большинство мероприятий 7 и 9 мая будут сосредоточены в центре города, проинформировали в пресс-службе акимата.

С утра в День защитников Отечества будет организован мото- и автопробег. Также в этот день, но уже после обеда, в Сити-центре горожане смогут посетить выставку военных атрибутов, а позже – наблюдать танцевальные сражения. Вечером этого же дня костанайцы насладятся концертом джазового оркестра.

В рамках празднования Дня Победы в Костанае стартовала традиционная акция «Фронтовые бригады». Местные артисты 5-7 мая будут выезжать по адресам ветеранов и в их дворах разворачивать концерты, исполняя песни военных лет.

9 мая в Костанае пройдут легкоатлетический пробег «Память», церемония возложения цветов в Парке Победы и праздничная программа «Синий платочек».

Праздничным вечером костанайцев ждет концертная программа от областной филармонии перед Жастар Сарайы, а в центральном сквере и Сити-центре в это время можно будет послушать концерт духового оркестра «Вальс победы» и посетить концертную программу «Бейбіт күн жасасын әлемде».



