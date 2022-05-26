ФРГ отменила большинство коронавирусных ограничений для въезда в страну

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 июня въезжающим в Германию не требуется предъявлять сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном COVID-19, либо негативный тест на коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Власти Германии отменяют коронавирусные ограничения для немцев и иностранцев, желающих въехать в ФРГ. С 1 июня от приезжающих больше не будут требовать соблюдения правила 3G. Такое решение приняло правительство страны в среду, 25 мая, в новом постановлении о въезде в Германию в период пандемии. Согласно правилу 3G, лицо старше 12 лет, въезжающее в ФРГ, должно иметь при себе сертификат о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании COVID-19, или негативный тест на коронавирус, сделанный в течение последних 24 часов.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения ФРГ Ханно Кауц (Hanno Kautz) на запрос DW подтвердил, что это правило распространяется на россиян и белорусов. Согласно решению правительства, оно будет действовать с 1 июня по 31 августа. Власти не исключают, что осенью снова могут ввести ограничения, если начнется новая волна пандемии.

Нынешнее правило не распространяется на въезжающих из так называемых «регионов распространения вариантов коронавируса». Они, как и прежде, прибыв в Германию, должны провести 14 дней в самоизоляции, независимо от наличия у них прививок или перенесенной болезни. Однако, как отмечает агентство dpa, в настоящее время ни одна страна в мире не считается таким регионом.

Согласно новому постановлению, у въезжающих в ФРГ будут признаваться прививки от коронавируса, сделанные вакцинами, которые не только зарегистрированы в ЕС, но и допущены Всемирной организацией здравоохранения.