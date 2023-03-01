«Франкофонная весна 2023» началась в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сезон культурных мероприятий «Франкофонная весна 2023» стартовал в Казахстане с 1 марта и продлится до 30 апреля. Цель международного дня Франкофонии - объединение всех поклонников французского языка, содействие его распространению, популяризация французской культуры, а также франкоязычных стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году «Франкофонная весна в Казахстане организована при сотрудничестве 9 посольств, представляющих международную организацию франкофонии.

Так, с 1 марта по 30 апреля 2023 посольства Армении, Бельгии, Египта, Канады, Ливана, Марокко, Румынии, Франции, Швейцарии в Казахстане в партнерстве с французскими альянсами и другими казахстанскими франкофонными организациями проводят фестиваль французского языка и франкофонных культур. На протяжении двух месяцев культурное и языковое многообразие – главные ценности Международной организации франкофонии – станут основной темой всех мероприятий программы Франкофонной весны.

«Франкофонная весна» - регулярное событие и является фестивалем франкофонных культур. Более 320 млн человек во всем мире сегодня говорят на французском языке. Французский язык является официальным языком 29 стран в мире. Французский - пятый по распространенности в мире и четвертый по степени использования в Интернете. Цель этого фестиваля - отметить богатства французского языка, а также разнообразие культур франкофонных стран», - сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Казахстане Дидье Канесс в ходе брифинга в СЦК.

Программу 2023 года откроет 1 марта первый практический семинар на тему франкофонных двуязычных секций в Казахстане.

Как уточнил посол, мероприятия в этом году будут проходить в Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Атырау, Костанае и Усть-Каменогорске.

«В рамках франкофонной недели кино будут представлены 19 французских фильмов. Вместе с тем, организуем 7 марта в Алматы показ фильма на тему «Место женщин в спорте». Также после этого показа будет обсуждение по вопросам прав женщин», - проинформировал Дидье Канесс.

В Казахстане «Франкофонная весна» проводится более 13 лет, это уже стало традицией.

14 марта, за 500 дней до открытия Олимпийских игр-2024 в Париже, алматинские школьники, изучающие французский язык, примут участие в большом празднике спорта (лёгкая атлетика, дзюдо, карате и др.). Искусство танца представит труппа Ruée des Arts. В рамках гастрольного тура коллектива запланированы концерты и мастер-классы в Алматы и Астане. В начале апреля откроется арт-резиденция французского фотографа Адель Желански. Проект рассчитан на три месяца и по его завершении все работы фотографа, созданные в коллаборации с казахстанскими художниками, будут представлены в Есентай галерее в Алматы.

Еще одним ярким моментом франкофонии станет выставка виртуальной реальности. Посетителей ждёт встреча с захватывающими произведениями французского и марокканского наследия, а также с творческим вымыслом французских авторов. Невозможно представить «Франкофонную весну» без традиционного конкурса франкофонной песни. Любители фотоискусства в Алматы, Караганде и Астане смогут познакомиться с творчеством французского фотографа и художника Жан-Марка Годеса.



