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    Французы протестуют против повышения пенсионного возраста

    12 Марта 2023, 05:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во Франции в субботу исполнилась ровно неделя с начала масштабных протестов против пенсионной реформы. По информации профсоюзов, по всей стране в этот день на улицы вышли около миллиона человек, из них 300 тысяч в одном только Париже. В МВД говорят о 370 тысячах по всей Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    В столице не обошлось без столкновений и беспорядков, задержаны более 30 человек.

    Протестующие выступают против намерения правительства вновь повысить пенсионный возраст, на этот раз до 64 лет. Кроме того, как пишет Deutsche Welle, планируется увеличить и минимальный срок взносов работника в пенсионный фонд - до 43 лет. При этом объем минимальной пенсии вырастет до 1200 евро в месяц, уверяют в правительстве. По словам премьер-министра Элизабет Борн, цель преобразований - избежать в пенсионном фонде Франции дефицита средств, который к 2030 году может достичь 20 млрд евро,

    В пятницу президент страны Эммануэль Макрон отказался встречаться с представителями профсоюзов и обсуждать происходящее. В ответ на это профсоюзные лидеры потребовали вынести вопрос о реформе на референдум.

    По данным соцопросов, против реформы выступают 76 % жителей Франции.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Франция Мировые новости
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