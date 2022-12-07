Французы отказываются носить маски на фоне тройной эпидемии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Французы в общественном транспорте отказываются надевать маски, несмотря на настойчивые рекомендации правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Власти призывают население вернуться к порядком подзабытым защитным мерам на фоне сразу тройной эпидемии и в преддверии рождественских каникул.

В противном случае Минздрав Франции грозится сделать соблюдение ограничительных мер обязательным.

«Социальное дистанцирование, вакцинация – это индивидуальная защита для наиболее подверженных риску пациентов, таких как те, с которыми я встретился сегодня здесь, в больнице Фош. Это также коллективная ответственность. Наша система здравоохранения находится под большим давлением, будь то в городской медицине или в больницах. В нынешней напряженной ситуации эта тройная эпидемия — бронхиолита, гриппа и ковида — ставит систему под угрозу, и если система не сможет больше справляться, то все пациенты окажутся в сложной ситуации», - говорит министр здравоохранения Франции Франсуа Брон.

Что касается ковида, французы порядком подустали от ограничений во время пандемии и предпочитают научиться жить с коронавирусом.

«Нужно ли делать это обязательным, большой вопрос, я лично думаю, что мы должны найти решение, чтобы в конце концов привыкнуть к ковиду, потому что создается впечатление, что он приходит и уходит, приходит и уходит. Я думаю, что сделать это обязательным немного сложно, потому что сегодня людям надоела вся эта ситуация. И для меня лично это не должно быть обязательным», – делится житель Парижа Эди Пауло Мигель.

В настоящее время во Франции наблюдается огромное количество случаев гриппа, COVID-19 и бронхита, особенно у детей, на фоне снижения уровня вакцинации, что создает нагрузку на французскую систему здравоохранения.



