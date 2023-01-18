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    Французы готовятся к общенациональной забастовке

    18 Января 2023, 08:14

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - По призыву профсоюзов и при поддержке левых партий 19 января на улицы Франции выйдут десятки тысяч людей в знак протеста против пенсионной реформы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    В Марселе акции стартовали досрочно: сотни демонстрантов прошли по центру города, заявляя о своем неприятии предложенных правительством изменений.

    Главный пункт реформы - повышение возраста выхода на пенсию с 62-х до 64-х лет. Это, по подсчетам властей, будет приносить в казну ежегодно 10 миллиардов евро, что позволит увеличить расходы на меры социальной поддержки. Другого выбора нет, утверждает кабинет министров.

    «Факты очевидны. Количество работающих по сравнению с количеством пенсионеров падает. В 2005 году на каждого пенсионера приходилось два работающих человека. Сегодня их 1,7, а завтра - 1,5. Поэтому мы должны восстановить баланс нашей пенсионной системы», - отметила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

    Забастовка выльется в серьезные транспортные проблемы. Национальный железнодорожный перевозчик SNCF объявил о значительном нарушении движения поездов c вечера среды 18 января до утра пятницы 20 января.

    Фото: ru.euronews.com

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Франция
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