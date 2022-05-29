Французской полицией было задержано 68 человек во время финала Лиги чемпионов

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В субботу в ходе и после финала Лиги чемпионов полиция Парижа арестовала 68 человек за различные нарушения в ходе стычек на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Сен-Дени французской столицы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на французский портал L’equipe.

Первая медицинская помощь была оказана 238 болельщикам, получившим легкие травмы.

По данным УЕФА и французских властей, хаос перед финалом Лиги чемпионов был вызван тем, что у тысячи желающих посмотреть финал были на руках поддельные билеты. Из-за толпы болельщиков перед входом на стадион, начало финала Лиги чемпионов было отложено более чем на тридцать минут.

«По мере приближения начала матча турникеты на входе «Стад де Франс» со стороны трибун, зарезервированных для болельщиков «Ливерпуля» были заблокированы тысячами зрителей, которые купили поддельные билеты, которые не работали на входе», - пояснили в футбольной организации.

«Поскольку после начала матча количество людей за пределами стадиона продолжало расти, полиции Парижа пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать их», - говорится в заявлении властей.

В финале Лиги чемпионов играли британский «Ливерпуль» и испанский «Реал Мадрид». Со счетом 1:0 победу одержал клуб из Мадрида.