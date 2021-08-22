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    Французский фигурист выступил под песню Димаша Кудайбергена на казахском языке

    22 Августа 2021, 18:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Французский фигурист Ян Воклен выступил на этапе мирового Гран-при по фигурному катанию среди юниоров под песню Димаша Кудайбергена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Видео выступления фигуриста опубликовал отец Димаша Канат Айтбаев.

    «Французский Куршавель. Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Французский фигурист Lan Vauclin выступает под песню «Qairan elim» в исполнении Димаша Кудайбергена», — написал он в сети Instagram.

    Отметим, что по итогам произвольной программы 17-летний Воклен набрал 112,57 балла и занял четвертое место.

    Серия Гран-при по фигурному катанию — это комплекс ежегодных коммерческих турниров по фигурному катанию среди лучших фигуристов планеты по рейтингу Международного союза конькобежцев (ИСУ).

    Напомним, что в прошлом году клип Димаша на песню «Qairan Elim» транслировался на телеканале MTV, а также на официальной странице в YouTube американского телеканала в ходе программы «MTV’s Friday Livestream».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Культура Соотечественники Спорт Видео Димаш Кудайберген Современная культура Музыка Фигурное катание
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