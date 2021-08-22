Французский фигурист выступил под песню Димаша Кудайбергена на казахском языке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Французский фигурист Ян Воклен выступил на этапе мирового Гран-при по фигурному катанию среди юниоров под песню Димаша Кудайбергена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Видео выступления фигуриста опубликовал отец Димаша Канат Айтбаев.

«Французский Куршавель. Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Французский фигурист Lan Vauclin выступает под песню «Qairan elim» в исполнении Димаша Кудайбергена», — написал он в сети Instagram.

Отметим, что по итогам произвольной программы 17-летний Воклен набрал 112,57 балла и занял четвертое место.

Серия Гран-при по фигурному катанию — это комплекс ежегодных коммерческих турниров по фигурному катанию среди лучших фигуристов планеты по рейтингу Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Напомним, что в прошлом году клип Димаша на песню «Qairan Elim» транслировался на телеканале MTV, а также на официальной странице в YouTube американского телеканала в ходе программы «MTV’s Friday Livestream».