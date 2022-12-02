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    Французский багет вошел в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

    2 Декабря 2022, 04:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Французский багет, традиция приготовления чая в Китае и другие практики, обычаи и традиции разных стран мира – всего 19 элементов – включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принял межправительственный комитет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

    К нематериальному культурному наследию относятся обычаи, обряды, праздники и другие формы выражения, которые передаются из поколения в поколение, постоянно воссоздаются, формируют у сообществ чувство самобытности и преемственности.

    В соответствии с Конвенцией о нематериальном культурном наследии, принятой в 2003 году, в ЮНЕСКО создали два списка – Репрезентативный и Перечень традиций, нуждающихся в охране.

    Французский багет известен далеко за пределами этой страны. В его составе всего четыре ингредиента – мука, вода, соль и закваска или дрожжи.

    Чтобы багет получился хрустящим и вкусным необходимы особые знания и навыки. Нужно замесить тесто, дождаться, чтобы оно подошло, вручную сформировать батон, выдавить на нем характерные поперечные полоски – фирменный знак пекаря.

    Есть у любви к багету и социальная сторона: его едят свежим, поэтому с покупкой именно этого хлеба ассоциируются ежедневные походы в булочную, а значит общение с соседями. В хлебных магазинах Франции есть специальные полки, на которых могут уместиться багеты.

    Фото: Unsplash / C. Арзе, news.un.org
    ЮНЕСКО Франция Мировые новости
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