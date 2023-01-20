Французские профсоюзы анонсировали дату митингов против пенсионной реформы

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Профсоюзы Франции объявили о продолжении акций протеста против реформы пенсионной системы. В четверг по стране прошли масштабные забастовки членов профсоюзов и некоторых молодежных движений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным издания «Le Monde», на демонстрации против повышения пенсионного возраста по всей Франции вышли почти 1,12 млн человек. Это наибольшее количество демонстрантов с 2010 года.

Теперь восемь основных профсоюзов рабочих Франции и пять молодежных движений настроены воспользоваться этим успехом и организовать дальнейшие протесты, пишет французская пресса.

«Профсоюзы объявили новый национальный день протеста - 31 января. Они полны решимости продолжать оказывать давление на исполнительную власть. Их цель - добиться «снятия» проекта, который они считают неприемлемым и противоречащим интересам населения», - пишет «Le Monde».

По данным «France 24», опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство французов выступают против запланированной пенсионной реформы, в результате которой пенсионный возраст будет поэтапно увеличен с 62 до 64 лет.

Ряд профсоюзов призвал рабочих массово приостановить работу 19 января и выйти на митинги. Правительство Франции заявило, что пока будет придерживаться своих позиций.

Реформа пенсионной системы является одной из задач, которую планирует реализовать президент Франции. Однако реформу еще предстоит принять в парламенте, где президент Эммануэль Макрон не имеет абсолютного большинства голосов, но надеется заручиться поддержкой других политических сил страны.

Ранее сообщалось, что забастовки парализовали большую часть общественного транспорта в столице Парижа и значительную часть поездов по всей стране.





Фото: FRANÇOIS LO PRESTI / AFP