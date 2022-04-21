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    Франция поддерживает предложения по ограничению импорта российской нефти в Евросоюз

    21 Апреля 2022, 17:06

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В интервью радиостанции «Europe-1» французский министр отметил, что эмбарго на российскую нефть находится в стадии разработки на уровне Евросоюза, добавив, что Франция поддерживает эту инициативу.

    «Надеюсь, что в ближайшие недели мы убедим наших европейских партнеров прекратить импорт российской нефти», - сказал Б. Ле Мэр.

    Государственный секретарь по европейским делам Клеман Бон также подтвердил, что Франция поддерживает предложения по санкциям против российской нефти, а также в отношении российского газа. Об этом французский дипломат высказался на канале «Общественный сенат» местного телевидения.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Россия Евросоюз Франция Нефть Мировые новости
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