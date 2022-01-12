Фракция «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фракция партии «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте, защитить спортсменов от поборов и унижений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально через месяц в Пекине стартует важнейшее спортивное мероприятие мира – 24-е Зимние Олимпийские игры. Учитывая недавнее провальное выступление казахстанской национальной сборной в Токио, где были представлены наши сильнейшие спортсмены в традиционных для нас видах спорта, мы с напряжением ожидаем результатов борьбы на предстоящей олимпиаде, учитывая, что Казахстан пока не имел особых достижений в зимних видах спорта. Между тем, в соцсетях все чаще вспыхивают коррупционные скандалы в спортивной среде, имеющие хронический характер, и в том числе – в тех видах, где Казахстан рассчитывает на хорошие результаты», - отметил мажилисмен Андрей Линник, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что среди распространенных коррупционных преступлений – хищения выделенных на развитие спорта бюджетных средств, вымогательства со спортсменов денег, выделенных на их подготовку и выступления.

«В октябре 2021 года, в национальной сборной по фристайлу разгорелся скандал, когда спортсмена Александра Геберта исключили из состава сборной по причине отказа, наряду с другими спортсменами, перечислить поступившие суточные на личный счет главного тренера. Как следовало из видеообращения, увольнение произошло еще в 2020 году и было преподнесено как профнепригодность спортсмена. Главный тренер озвучила свою точку зрения по конфликту, пояснив, что тренеры часто за свой счет вынуждены оплачивать питание, иногда и проживание спортсменов, так как командировочные за сборы поступают не всем спортсменам. В этой связи она якобы просила спортсменов возместить ее расходы. Данная ситуация, по мнению тренера, распространенное явление в нашем спорте», - добавил Андрей Линник.

При этом, по его словам, женщина-тренер разговаривает со спортсменом, используя нецензурную лексику, оскорбляя и унижая его. Аудиозапись этих диалогов разошлась в соцсетях и вызвала возмущение в обществе.

«Спрашивается, а куда ушли средства, выделяемые из бюджета на подобные сборы? Где реакция Минкультуры и спорта на неподобающее поведение тренера? Самое тревожное, что судя по комментариям, этот случай даже не исключение, а скорее правило для казахстанского спорта. Так, в ноябре прошлого года, скандал разразился в школе-интернате олимпийского резерва в Степногорске, где при попустительстве преподавателей систематически происходили поборы и избиения воспитанников. И это не первый случай в данной школе. В 2014 году воспитанник выпал из окна, получив открытый перелом черепа, перелом челюсти, ушиб головного мозга, тупую травму грудной клетки с повреждением легких и перелом обеих ребер. По мнению родственников, ребенка сначала избили, а затем выбросили из окна. Несмотря на это, директора интерната вначале отстраняют от работы, а затем удостаивают юбилейной медали с сертификатом, о чем последний не преминул похвастаться в соцсетях», - проинформировал мажилисмен.

Еще один скандал, как было отмечено, разразился в сентябре 2021 года на фоне суицида штангиста Альберта Линдера. Тогда тяжелоатлетическое сообщество Казахстана выступило с рядом заявлений о вопиющих нарушениях со стороны тренерского штаба Национальной сборной. По итогам разбирательства, министр отстранила главного и старших тренеров сборной.

Однако, 1 декабря 2021 года, вице-премьер Тугжанов по ходатайству Федерации тяжелой атлетики отменил вышеуказанный приказ министра. Это решение вызвало непонимание в тренерском сообществе. Более того, обстоятельства гибели спортсмена также остаются под вопросом.

«Пока проблема коррупции в спорте будет замалчиваться, судьбы молодых перспективных ребят будут разрушаться, а казахстанский спорт так и будет «импортировать» готовых чужих легионеров, вместо того, чтобы растить своих чемпионов», - подчеркнул Андрей Линник.

На основании изложенного, депутатская фракция «Ак жол» просит:

1) Проинформировать, какие меры были приняты по фактам вымогательства и избиения детей в спортивной школе-интернате в Степногорске;

2) Провести проверку всех школ-интернатов на факты «дедовщины» и вымогательств, защитить детей от унижений и поборов;

3) Проинформировать, о результатах проверки по заявлению фристайлиста Геберта, либо назначить таковую, если она ещё не проводилась;

4) Разобраться в ситуации с ролью тренеров в суициде Альберта Линдера и их законным и моральным правом и дальше возглавлять работу сборной по тяжелой атлетике.