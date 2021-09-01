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    Фотовыставка к 30-летию закрытия Семипалатинского полигона открылась в Армении

    1 Сентября 2021, 13:35

    ДИЛИЖАН. КАЗИНФОРМ – В Армении Посольство Казахстана при содействии мэрии Дилижана организовало фотовыставку, посвящённую 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

    Посетителям были представлены уникальные исторические фотографии, рассказывающие о ядерных испытаниях на полигоне и их последствиях, движении «Невада – Семипалатинск», вкладе Казахстана в ядерное разоружение и нераспространение.

    На открытии фотовыставки выступили с приветственной речью посол Казахстана Болат Иманбаев и мэр города Дилижан Давид Саргсян.

    После ознакомления с фотовыставкой посетителям были продемонстрированы тематические видеоматериалы и концертная программа, посвященная Дню Конституции Республики Казахстан, с участием казахстанских и армянских исполнителей.

    В мероприятиях приняли участие представители армянских государственных и общественных организаций, СМИ, жители г. Дилижан, а также конкурсанты международных армейских игр «Воин мира».

    Мероприятие вызвало значительный интерес у представителей армянских общественных организаций, которые высоко оценили историческое решение Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева о закрытии Семипалатинского ядерного полигона, последовательную внутреннюю и внешнюю политику Казахстана, проводимую под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева, а также искусство казахстанских исполнителей.

    Автор:

    МИД РК Армения 30-летие закрытия Семипалатинского полигона Международная деятельность РК
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