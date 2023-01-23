Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.55 eur/kzt 500.85

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.2
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Форвардное финансирование производства риса и подсолнечника запустят в марте

    23 Января 2023, 15:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев дал разъяснения по введению форвардного финансирования на поставку социально-значимых продуктов питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 2023 года вводятся новые подходы по форвардному финансированию на поставку социально-значимых продуктов питания, которые будут внедряться в три этапа. Первый этап, включает в себя форвардный закуп осенних и ранних овощей с последующей поставкой полученных овощей на рынок в межсезонье. Это связано с тем, что самый высокий рост цен отмечается именно на овощи в конце зимы и в весенний период», - сказал Ербол Карашукеев на расширенном заседании коллегии Минсельхоза.

    По его словам, финансирование производства овощей будет осуществляться за год вперед для своевременного проведения посевных работ, до 1 августа финансового года для производства овощной продукции раннего урожая следующего года, до 1 сентября для производства овощной продукции осеннего урожая следующего года.

    «Второй этап, предусматривает финансирование оборотных средств перерабатывающих предприятий на закуп сырья. На сегодняшний день уже осуществляется финансирование оборотных средств сахарных заводов в рамках Меморандума между МТИ, регионами и заводами по сахару», - отметил министр.

    Также прорабатывается вопрос форвардного финансирования производителей гречихи, риса и подсолнечника через перерабатывающие предприятия. Его внедрение планируется с марта 2023 года.

    «Третий этап, финансирование через механизмы господдержки и реализации удешевленного зерна (макаронные изделия, хлеб, молоко и молочная продукция, говядина, мясо птицы и яйца). Планируется внедрение с июня 2023 года», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Правила субсидирования сельхозпроизводителей претерпят изменения
    Площадь посевов сахарной свеклы увеличат в Казахстане
    Фермерам предоставят 4%-ные кредиты на производство продуктов питания
    500 ветеринаров не хватает в Казахстане
    Популярное
    1 Жасмин Кизатова  вышла в финал ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    2 Казахстан получил второго финалиста ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    3 Новые методы в лечении паховых грыж внедряют карагандинские хирурги
    4 Казахстанцы завоевали 11 медалей на Универсиаде-2023
    5 Стали известны соперницы казахстанок в финале ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    Новости партнеров