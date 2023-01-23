Форвардное финансирование производства риса и подсолнечника запустят в марте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев дал разъяснения по введению форвардного финансирования на поставку социально-значимых продуктов питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2023 года вводятся новые подходы по форвардному финансированию на поставку социально-значимых продуктов питания, которые будут внедряться в три этапа. Первый этап, включает в себя форвардный закуп осенних и ранних овощей с последующей поставкой полученных овощей на рынок в межсезонье. Это связано с тем, что самый высокий рост цен отмечается именно на овощи в конце зимы и в весенний период», - сказал Ербол Карашукеев на расширенном заседании коллегии Минсельхоза.

По его словам, финансирование производства овощей будет осуществляться за год вперед для своевременного проведения посевных работ, до 1 августа финансового года для производства овощной продукции раннего урожая следующего года, до 1 сентября для производства овощной продукции осеннего урожая следующего года.

«Второй этап, предусматривает финансирование оборотных средств перерабатывающих предприятий на закуп сырья. На сегодняшний день уже осуществляется финансирование оборотных средств сахарных заводов в рамках Меморандума между МТИ, регионами и заводами по сахару», - отметил министр.

Также прорабатывается вопрос форвардного финансирования производителей гречихи, риса и подсолнечника через перерабатывающие предприятия. Его внедрение планируется с марта 2023 года.

«Третий этап, финансирование через механизмы господдержки и реализации удешевленного зерна (макаронные изделия, хлеб, молоко и молочная продукция, говядина, мясо птицы и яйца). Планируется внедрение с июня 2023 года», - добавил спикер.



