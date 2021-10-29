Форум по сохранению нематериального культурного наследия прошёл в Улытау

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – В Улытау состоялся первый Казахстанский общественный онлайн-форум, посвящённый сохранению и развитию нематериального культурного наследия. Значимое для всего Казахстана мероприятие было организовано карагандинским общественным фондом «Ұлы тағзым» при поддержке Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В форуме приняли участие представители общин и носители нематериального культурного наследия, мастера прикладных ремёсел, сотрудники музеев, исследователи и эксперты. Обсуждались вопросы развития и поддержки казахстанских ремесленников, новые направления деятельности краеведческих музеев, а также участие казахстанских носителей традиционных знаний в новом проекте ЮНЕСКО «Фестивали на Великом Шёлковом пути».

Надо сказать, что Казахстан присоединился к Конвенции ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия в декабре 2011 года. И вот спустя 10 лет памятники нематериальной и духовной культуры республики уже получили признание во всём мире.

Одиннадцать элементов культурного наследия включены во Всемирный список ЮНЕСКО. В их числе Наурыз, казакша курес, охота с ловчими птицами, наследие Коркыта, изготовление юрты, исполнение казахских кюев, весенний праздник коневодов. В прошлом году список пополнился старинной казахской игрой тогызкумалак.

«Мы всем сердцем разделяем главную идею ЮНЕСКО – сохранение для потомков природно-культурных памятников, духовно-нравственного наследия человечества. Этой нашей убеждённости во многом способствуют богатая многовековая история нашего края, многонациональная культура Сарыарки. Мы понимаем, что без прошлого нет будущего. Оно помогает построить мирное общество с верными ценностями», – отметил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

В 2020 году в визит-центре «Улытау» был создан экспозиционный зал «Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО». Это первая подобная экспозиция в Казахстане. Также в районном центре Улытау приступили к строительству этноаула «Әулие тау». Здесь планируется демонстрация всех номинаций нашей страны, вошедших во Всемирный список ЮНЕСКО.