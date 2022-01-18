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    ForteBank открыл юридические счета для общественного социального фонда «Қазақстан халқына»

    18 Января 2022, 09:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ForteBank открыл юридические счета для общественного социального фонда «Қазақстан халқына» (Народу Казахстана). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

    Одной из первых инициатив нового председателя правления ForteBank Рейниса Рубениса стало открытие юридических счетов для фонда «Қазақстан халқына» (Народу Казахстана). Фонд был создан 11 января по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    «За последнюю неделю мы все стали свидетелями трагических событий в стране. Я хочу выразить искренние соболезнования родным и близким всех погибших, а каждому пострадавшему желаю скорейшего выздоровления. Сегодня ForteBank открывает счета для фонда «Қазақстан халқына», который создан для восстановления страны от последствий недавней трагедии. Всем казахстанцам желаю сил, терпения и веры в лучшее будущее. Вместе мы переживем эту трагедию и продолжим уверенно двигаться дальше», - прокомментировал Рейнис Рубенис.

    Так как Глава государства призвал крупный бизнес откликнуться на инициативу, ForteBank одним из первых принял решение открыть юридические счета для фонда, средства которого в дальнейшем будут направлены на социальную помощь населению Казахстана.

    Реквизиты:

    ОФ «Қазақстан халқына»

    БИН 220140006999

    ИИК KZ0896503F0010863168 в АО ForteBank

    БИК IRTYKZKA

    КБе 18

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Благотворительность Экономика Общество Бангладеш Алматинская трагедия
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