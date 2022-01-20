Форму олимпийской сборной Казахстана презентуют на этой неделе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа над созданием олимпийской экипировки сборной Казахстана для участия в Играх Пекин-2022 длилась больше года. Форму презентуют на этой неделе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Сбор предложений и консультации начались в начале 2021 года. Главными участниками процесса стали сами атлеты – они давали свои предложения по дизайну, качеству и функционалу спортивной экипировки. Национальный Олимпийский комитет Казахстана еще раз подтвердил намерение учитывать мнение атлетов при выборе и решении многих вопросов, в том числе, и выборе дизайна и комплектации олимпийской формы.

«Практичность на первом месте, но при этом хочется, чтобы наша команда выглядела стильной. Для нас также важны качество и комфорт. При этом необходимо, чтобы было тепло, не имеет значения, где ты при этом выступаешь – на льду крытой арены или на склонах гор», – поделился лидер команды Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев .

«Еще год назад, после алматинского этапа Кубка мира, нам показывали различные варианты и дизайны спортивных форм, уточняли и спрашивали наши пожелания вплоть до цветовой гаммы и небольших деталей. Олимпийская экипировка является важной для каждого атлета, ведь в первую очередь, именно наша форма показывает на Играх принадлежность к стране. Никто на Олимпиаде не надевает «гражданку», мы всегда в форме сборной. Всем очень понравилась форма на летних Играх, уверены, что и зимняя экипировка будет такой же красивой», – сказала неоднократный призер этапов Кубка мира по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова .

Ранее сообщалось, что впервые в истории Казахстана на экипировке олимпийской команды появится название страны на казахском языке – «QAZAQSTAN».