Формировать образцовую полицейскую культуру намерены в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Костанайской области изменили подходы к обучению сотрудников наружных служб, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В департаменте полиции разработана Концепция формирования образцовой полицейской культуры в Костанайской области на 2023-2026 годы, которая нацелена на развитие кадрового потенциала, обучение полицейских этическим стандартам и коммуникационным навыкам.

Для реализации концепции были изменены подходы к обучению сотрудников наружных служб. В рамках сервисной модели каждый полицейский должен быть нацелен на исполнение запросов общества, оказание своевременной помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, соблюдении законности.

«На сегодняшний день к полицейским предъявляются очень высокие требования. Сотрудники должны не только знать законодательство, этический кодекс госслужащих, но также иметь и поддерживать отличную физическую подготовку, уверенно обращаться с оружием, а главное – эффективно действовать в кризисных и внештатных ситуациях», - отмечает начальник управления специальной и мобилизационной подготовки подполковник полиции Ербосын Байтемиров.

Для этого под руководством опытных инструкторов сотрудники патрульной службы посредством моделирования различных ситуаций закрепляют знания по всем направлениям профессиональной деятельности, начиная от регулирования перекрестка, заканчивая первоначальными проверочными мероприятиями по уголовным правонарушениями.

Для полицейских также проводят тренинги актеры русского драмтеатра, где обучают стражей порядка владению голосом, умению самоконтроля.

Старший лейтенант полиции Талгат Калисенов отмечает, что патрульные полицейские ежедневно ведут диалог с обществом, и насколько он конструктивный – от этого зависит доверие общества к полиции.

«Новые знания, которые мы получаем, расширяют компетенцию стражей порядка. Важно, что занятия идут по разным направлениям. Это дает возможность системного расширения профессиональных и личных навыков», - отмечает патрульный полицейский.

По словам начальника управления специальной и мобилизационной подготовки подполковника полиции Ербосына Байтемирова, в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы прорабатывается и вопрос внедрения механизма проверки сотрудников полиции на добропорядочность (Іntegrity Сheck).

В ведомстве также отмечают, что все патрульные автомашины снабжены наклейками с информацией о том, что дача взятки – это уголовное преступление. Такое напоминание предостерегает и граждан, и самих полицейских.

Здесь же в ведомстве акцентируют, что реализуемая концепция формирования образцовой полицейской культуры в Костанайской области нацелена на главный результат – повышение доверия граждан.



Фото: ДП Костанайской области

