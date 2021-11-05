Формировать альтернативные цепочки поставок товаров предложил странам ЦА и ЕС Аскар Мамин

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Продолжающиеся сбои в глобальных производственных процессах затрудняют доступ по целому ряду важнейших товаров и услуг. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на первом Международном экономическом форуме «Европейский союз - Центральная Азия» в Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на постепенное улучшение экономических перспектив, продолжающиеся сбои в глобальных производственных процессах затрудняют доступ по целому ряду важнейших товаров и услуг. В этой связи, нам необходимо работать вместе, чтобы формировать альтернативные и дополнительные цепочки поставок, способных удовлетворить потребности наших стран в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина РК добавил, что страны Европы и ЦА обладают человеческим, физическим и ресурсным потенциалом для создания совместных производственных процессов практически по всем стратегически важным направлениям.

Ранее сообщалось, что в столице Кыргызстана стартовал первый Международный экономический форум «Европейский союз - Центральная Азия» («ЕС-ЦА»).

Планируется, что эта встреча на высоком уровне станет первой в серии мероприятий, которые пройдут в странах Центральной Азии в ближайшие годы в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии, принятой в 2019 году. Укрепление экономических связей между Европейским союзом и Центральной Азией является одним из приоритетов стратегии. По словам организаторов, форум предоставляет участникам возможность обсудить приоритетные потребности Центральной Азии в области устойчивого экономического развития ради пользы и выгоды всех сторон. Тремя основными темами мероприятия стали «зеленое» восстановление, цифровизация и улучшение деловой среды.



