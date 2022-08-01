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    • Формирование двух новых министерств близится к завершению – Саясат Нурбек

    1 Августа 2022 18:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек считает, что сотрудники двух министерств, образованных в июне, должны действовать синхронно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Близится к завершению формирование двух новых министерств. Законодательно и по-человечески самым сложным является разделение действующего ведомства на два самостоятельных коллектива. Порой невозможно разделить функции даже одного небольшого подразделения, не говоря уже о создании государственных органов. Поэтому сегодня многим приходится работать одновременно по двум направлениям», - написал министр на своей странице в сети Facebook .

    «Мы понимаем, насколько тяжело приходится тем, кто долгие годы работал в одном кабинете за соседними столами, а теперь вынуждены будут привыкать к новым обстоятельствам», - добавил Саясат Нурбек.

    Как проинформировал министр, коллектив прежнего министерства образования и науки под руководством Асхата Аймагамбетова проделал огромную работу по реформированию системы высшего образования, подготовки научных кадров и развитию науки.

    «Здесь надо отметить ключевые достижения: вузы и научные институты получили академическую свободу и управленческую самостоятельность. Это основа, фундамент на котором можно выстраивать современный университет, создавать научную инфраструктуру и комфортную экосистему для ученых и обучающихся. Наша задача сейчас – продолжить позитивные перемены и обеспечить преемственность реформ, начатых Министерством образования и науки», - считает министр.

    «Мы считаем огромным преимуществом, что развитие продолжат специалисты, которые стояли у истоков модернизации системы высшего образования и науки. Мы делаем одно большое государственное дело, поскольку формирование профессионала высокого уровня и исследователя начинается в самом раннем возрасте», - подчеркнул Саясат Нурбек.

    По его словам, сотрудники министерств должны действовать синхронно и обеспечить преемственность обучения на всех этапах становления личности.

    В июне этого года Президент Республики Казахстан подписал Указ о реорганизации Министерства образования и науки Республики Казахстан на два ведомства.

    Фото: facebook.com





    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Образование #Миннауки и высшего образования РК #Саясат Нурбек
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