Фонду «Қазақстан Халқына» предстоит определиться с приоритетами - Болат Жамишев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Концепцию своей деятельности планирует создать фонд «Қазақстан Халқына». Об этом сообщил председатель правления Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Понятно, что средств в фонде не хватит на решение всех проблем. Такая задача и не стоит. Поэтому, фонду предстоит определиться с приоритетами. У нас два дня назад состоялось организационное заседание попечительского совета. На этом организационном совещании было решено сначала разработать концепцию деятельности фонда, то есть, проработать все механизмы, каким образом фонд будет функционировать, взаимодействовать с населением, государством, с другими организациями. То есть, каким образом будет проводиться работа. И, исходя из этого, определиться с бюджетом, штатом исполнительного органа», - рассказал Болат Жамишев в ходе брифинга в СЦК.

Ранее Болат Жамишев заявил, что фонд будет оказывать благотворительную помощь в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта в тех случаях, когда какие-то группы населения нуждаются в услугах, не предоставляемых государством и частным бизнесом.