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    Фонд «Самрук-Қазына» создает эффективные механизмы поддержки для машиностроительной отрасли Казахстана

    23 Сентября 2021, 16:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в формате онлайн/офлайн проходит IX Форум «Машиностроение Казахстана в новой реальности», на котором был представлен доклад Фонда национального благосостояния по мерам поддержки казахстанских производителей, которые стали взаимовыгодными как для бизнеса, так и для группы компаний, передает МИА «Казинформ».

    АО «Самрук-Қазына» с 2018 года реализует программу импортозамещения, которая стимулирует создание новых, не имеющих аналогов в Казахстане производств. Заключение долгосрочных оффтейк-договоров с товаропроизводителями дает возможность отечественному бизнесу наладить выпуск и реализацию новой продукции для портфельных компаний Фонда.

    Одним из первых проектов стал оффтейк-контракт с казахстанским изготовителем по производству новых видов трансформаторов и реакторов, что сократило импорт и отток валютных средств в объеме 8,5 млрд тенге ежегодно.

    В пуле новых проектов имеются производство катализаторов для нефтепереработки, расходомеров и другие, абсолютно новые для нашей страны виды продукции. Всего, на сегодняшний день одобрено 54 проекта, подписаны 155 оффтейк–договоров на общую сумму 77,7 млрд тенге. Предприятиями, которые наладили выпуск продукции, в виде налогов в местные бюджеты выплачено более 18 млрд тенге.

    Реализация данных проектов положительно влияет на экономику нашей страны, создает хорошие предпосылки для создания новых рабочих мест и расширения налогооблагаемой базы. По итогам 8 месяцев 2021 года, доля местного содержания в закупках Фонда составила 76%.

    Работа в данном направлении Фондом национального благосостояния будет продолжена.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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