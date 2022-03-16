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    Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» запустил сall-центр

    16 Марта 2022, 21:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» запускает свой сall-центр, куда может обратиться любой желающий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Отвечать на вопросы будут сотрудники фонда. Наиболее часто обращения в фонд касаются подачи заявки на получение благотворительной помощи. Поэтому в первую очередь, в сall-центре будут консультировать обратившихся по тому, как правильно подать заявку, какой пакет документов для этого необходим, и пошагово объяснять алгоритм.

    Номер сall-центра: +7 (7172) 57-68-98.

    Запуск сall-центра является одной из инициатив, направленных на повышение открытости и доступности фонда.

    В 2021 году «Samruk-Kazyna Trust» реализовал более 30 крупных социальных проектов в сферах здравоохранения, образования, поддержки социально уязвимых слоев населения, массового спорта, культуры и развития регионов. Большинство из этих проектов – совместно с некоммерческими организациями Казахстана. В итоге помощью были охвачены порядка полумиллиона казахстанцев. Для фонда является важным, чтобы все представители НКО, которые считают, что их социальные инициативы могут быть реализованы фондом, могли правильно и без трудностей подать заявку. Для этого и был запущен сall-центр.

    Сall-центр будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

    Также можно писать обращения на почту: info@sk-trust.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Благотворительность
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