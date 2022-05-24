Фонд развития промышленности признал наличие пула страховщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «Фонд развития промышленности», действительно, работает с пулом страховых компаний в рамках страхования предметов лизинга, передает МИА «Казинформ».

Ранее Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по результатам рассмотрения обращения страховщика АО «СК «Евразия» в отношении АО «Фонд развития промышленности» вынесло уведомление фонду о прекращении действий, ограничивающих конкуренцию.

По данным АЗРК, в январе 2021 года фонд создал пул страховых компаний, в который вошли дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык», АО «СК «НОМАД Иншуранс», АО «СК «Казахмыс», АО «СК «Sinoasia B&R» и АО «СК «Виктория».

В рамках работы с обращением Агентство установило, что при заключении договора лизинга фонд настоятельно рекомендовал лизингополучателям заключать договоры страхования предмета лизинга с компаниями-участницами пула. Подобные действия фонда, отмечает АЗРК, ограничивают конкуренцию на рынке страховых услуг, так как предоставляют необоснованные преференции участникам пула.

Однако фонд утверждает, что для повышения качества страховой защиты договор о сотрудничестве с пулом страховых компаний был заключен в марте 2021 года.

В сообщении, размещенном на сайте фонда, отмечается, что в состав пула вошли пять крупных страховых компаний, занимающих 25 % рынка.

«Целью создания пула явилась необходимость предоставления клиентам фонда возможности надежного страхования предметов лизинга, с солидарной ответственностью по осуществлению выплат, защищенной международным перестрахованием. Важно отметить, что (...) договор о сотрудничестве с Пулом не содержит какие-либо требования, направленные на принуждение клиентов фонда к приобретению услуг страхования только у участников Пула», - утверждается в сообщении.

Клиент фонда может самостоятельно выбрать страховщика, не входящего в пул. Однако тут есть некоторые условия: страховая компания должна соответствовать требованиям Фонда развития промышленности и уровню страхового покрытия.

В фонде считают, что диверсификация и распределение рисков, а также объединение капиталов страховщиков, является реальной дополнительной гарантией предоставляемой услуги страхования.

«Что касается коммерческих интересов АО «Страховая компания «Евразия», по заявлению которой Агентством по развитию и защите конкуренции Республики Казахстан вынесено уведомление в адрес фонда, следует отметить, что ее доля в страховом портфеле по крупным имущественным объектам фонда на начало 2021 года составляла более 56 % от общего объема страхования», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, АЗРК на устранение нарушений дал Фонду развития промышленности 30 календарных дней с момента получения уведомления. В случае неисполнения уведомления в установленный срок, согласно нормам Предпринимательского кодекса, будет проведено расследование.