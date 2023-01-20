Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.77 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.73 cny/kzt 68.22
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Фонд поддержки креативной индустрии может появиться в Казахстане

    20 Января 2023, 19:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане может появиться Фонд поддержки креативной индустрии, с помощью которого в стартапы будут привлекать венчурные инвестиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства поручил развить креативную индустрию. В прошлом году приняли законодательные нормы о креативной индустрии, определили компетенцию Правительства и уполномоченных органов. В ближайшее время определят виды экономической деятельности, которые относятся к креативной индустрии, также проработают меры стимулирования. В этом направлении одним из актуальных вопросов является создание фонда поддержки креативной индустрии», - сказал на заседании коллегии заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов.

    По его словам, новая структура должна отыскать творческие идеи с коммерческим потенциалом и содействовать их реализации.

    «С помощью этого фонда стартапы получат возможность продвигать свои продукты и привлекать венчурные инвестиции. Думаю, необходимо организовать ярмарку креативных продуктов в международном финансовом центре «Астана», чтобы инвесторы могли подробнее узнать о стартап-проектах», - добавил он.

    Ранее Алтай Кульгинов поручил проработать включение исторических памятников в список ЮНЕСКО.

    На заседании коллегии Министерства культуры и спорта заместитель Премьер-Министра также поручил ведомству уделить особое внимание мерам поддержки объектов культуры и искусства, чтобы посещение театров и музеев стало традицией.

    Кроме того, Министерству культуры поручили перевести на казахский язык лучшие зарубежные фильмы.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Алтай Кульгинов Креативная индустрия Инвестиции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Регулярное посещение театров и музеев должно стать в обществе традицией – Алтай Кульгинов
    Перевести на казахский язык лучшие зарубежные фильмы поручили Минкультуры
    Ежегодно планируется реализация не менее 50 волонтерских проектов – Алтай Кульгинов
    Популярное
    1 Ержан Балтаев назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области
    2 Шапагат Аубакир назначен акимом Сатпаева
    3 Мурат Айтенов признан самым молодым акимом в Казахстане
    4 Чем отличаются выборы в Мажилис в 2023 году
    5 Матч за мировую шахматную корону пройдет в Астане
    Новости партнеров