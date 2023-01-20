Фонд поддержки креативной индустрии может появиться в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане может появиться Фонд поддержки креативной индустрии, с помощью которого в стартапы будут привлекать венчурные инвестиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства поручил развить креативную индустрию. В прошлом году приняли законодательные нормы о креативной индустрии, определили компетенцию Правительства и уполномоченных органов. В ближайшее время определят виды экономической деятельности, которые относятся к креативной индустрии, также проработают меры стимулирования. В этом направлении одним из актуальных вопросов является создание фонда поддержки креативной индустрии», - сказал на заседании коллегии заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов.

По его словам, новая структура должна отыскать творческие идеи с коммерческим потенциалом и содействовать их реализации.

«С помощью этого фонда стартапы получат возможность продвигать свои продукты и привлекать венчурные инвестиции. Думаю, необходимо организовать ярмарку креативных продуктов в международном финансовом центре «Астана», чтобы инвесторы могли подробнее узнать о стартап-проектах», - добавил он.

Ранее Алтай Кульгинов поручил проработать включение исторических памятников в список ЮНЕСКО.

На заседании коллегии Министерства культуры и спорта заместитель Премьер-Министра также поручил ведомству уделить особое внимание мерам поддержки объектов культуры и искусства, чтобы посещение театров и музеев стало традицией.

Кроме того, Министерству культуры поручили перевести на казахский язык лучшие зарубежные фильмы.



