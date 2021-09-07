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    Фонд поддержки креативной индустрии могут создать в Казахстане

    7 Сентября 2021, 11:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о запланированных мерах по поддержке талантливых представителей населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По седьмому направлению «Консолидация как главный фактор дальнейшего прогресса» будут реализованы 5 мероприятий. Планируется разработать План практических мер, направленных на продвижение талантливых представителей новой культуры», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    Кроме того, по его словам, будет рассмотрена возможность создания Фонда поддержки креативной индустрии.

    «Предусматривается разработка мер по культивированию таких качеств, как патриотизм, стремление к знаниям и трудолюбие в рамках нацпроекта «Ұлттық Рухани Жаңғыру», - добавил А. Иргалиев.

    Ранее министр поделился планами по совершенствованию региональной политики.

    «По четвертому направлению «Совершенствование региональной политики» предусмотрена реализация 22 мероприятий. Будет разработан Закон «О развитии агломераций». Предусматривается актуализация Планов развития регионов в соответствии с утвержденными Общенациональными приоритетами», - сказал Асет Иргалиев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Культура Другие государственные органы Молодежь Креативная индустрия
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