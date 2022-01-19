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    Фонд «Қазақстан халқына» планирует разработать свой сайт

    19 Января 2022, 11:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев рассказал об организационных вопросах создания Фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Болат Жамишев пояснил, какие вопросы он будет решать в качестве председателя правления фонда.

    «Для меня, как председателя правления этого Фонда, существуют следующие факты. В соответствии с уставом основные полномочия у попечительского совета. Для меня есть попечительский совет, на который я должен вынести все конституционные вопросы, связанные с созданием фонда с тем, чтобы скорее начать действовать», - пояснил Болат Жамишев в эфире программы «Ошакбаев LIVE» на телеканале «Хабар 24».

    «Начать можно действовать, но конечно, эффективная и заявленная работа фонда может быть реализована только тогда, когда мы в течение короткого времени разработаем свой сайт, портал с тем, чтобы каждый тенге, который поступает в этот Фонд, и каждый тенге, который направляется на благотворительность, можно было за них отчитаться, разместив всю информацию на сайте. Мы это планируем сделать. Собственно, этими организационными вопросами сейчас мы и заняты», - поделился Болат Жамишев.

    По словам председателя Фонда, по уставу вход для общественных организаций не ограничен.

    «Правительство приняло участие только в ускорении создания этого Фонда», - уточнил Болат Жамишев.

    «Я надеюсь, что через год, когда мы будем отчитываться о деятельности Фонда, мы будем отчитываться перед представительным собранием участников», - добавил председатель правления фонда.

    Ранее председатель правления фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев рассказал, как создавался фонд и как был определен состав попечительского совета.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Благотворительность Экономика Общество Фонд «Қазақстан халқына»
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