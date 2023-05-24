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    Фонд для возвращенных в страну незаконно выведенных активов  могут создать в Казахстане

    24 Мая 2023, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о планах по созданию отдельного фонда для зачисления возвращенных в страну незаконно выведенных активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будет создаваться специальное ведомство, которое будет называться уполномоченный орган, который непосредственно будет вести эту работу. Будет создаваться некий фонд. Этот фонд может быть будет отдельным счетом, может быть будет отдельным предприятием, которое будет иметь счет. Каким-то образом тем имуществом, которое должны вернуть, нам надо управлять, зачислять на какой-то счет, для этого, естественно, структура нужна. Она не будет большая, может быть человек 10», - сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса.

    По его словам, все это будет обсуждаться в Парламенте.

    «Только закон разработан. Давайте обсуждать в Парламенте», - добавил министр.

    Как сообщил сегодня зампремьера, после введения в действие проекта закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и сопутствующих законопроектов в структуре Генеральной прокуратуры будет создано отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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