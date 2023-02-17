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    FlyArystan нарушал права несовершеннолетних - прокуратура

    17 Февраля 2023, 19:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Авиационной транспортной прокуратурой города Алматы проведена проверка в деятельности авиакомпании АО «Флай Арыстан» по вопросам соблюдения прав пассажиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.

    Проверка показала, что авиакомпания при продаже билетов на международные рейсы не применяла специальные 50 % льготы для несовершеннолетних пассажиров в возрасте от двух до 12 лет.

    К примеру, с января по октябрь 2022 года по международным направлениям перевезено свыше трех тысяч несовершеннолетних по стандартным тарифам.

    По представлению прокуратуры Комитетом гражданской авиации составлен административный протокол в отношении авиакомпании по части первой статьи 571 Кодекса об административных правонарушениях.

    Собранные материалы рассмотрены Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Алматы, которым 16.02.2023 года принято постановление о привлечении авиакомпании к административной ответственности за нарушение правил перевозок пассажиров.

    Судебный акт не вступил в законную силу.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Права человека Общество Авиация Трансплантация Дети
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