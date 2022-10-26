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    Флаг Казахстана подняли в Нью-Йорке в честь Дня Республики

    26 Октября 2022, 22:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования Дня Республики мэр Нью-Йорка Эрик Адамс принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага Казахстана на Манхэттене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    В своем приветственном выступлении глава Нью-Йорка выразил теплые слова поздравления участникам мероприятия, а также напомнил о сложившейся доброй традиции поднятия флага, символизирующей дружбу между народами.

    Поблагодарив мэра Э. Адамса, генеральный консул РК в Нью-Йорке Раушан Есбулатова подробно рассказала об исторической значимости национального праздника Дня Республики. Казахстанский дипломат отметила, что более трех десятилетий назад, именно в этот день в 1990 году Казахстан принял декларацию о государственном суверенитете, что стало первым шагом нашей страны на пути к Независимости.

    «Поднятие флага – особая церемония, приуроченная к важным событиям. Я очень горда, что развевающийся в небе стяг моей страны заставляет сердца наших соотечественников биться сильнее», - заключила генконсул РК.

    В церемонии приняли участие представители деловой общественности, дипломатического корпуса, почетные граждане и гости города.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    США Общество День Республики
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