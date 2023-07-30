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    ФК «Атырау» оштрафовали за недостойное поведение болельщиков

    30 Июля 2023, 20:42

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Футбольный клуб «Атырау» оштрафовали на 345 тысяч тенге за недостойное поведение болельщиков во время матча на стадионе «Мунайши» в рамках ХV тура чемпионата Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Матч проводился 15 июля в Атырау на стадионе «Мунайши». Игра завершилась ничейным результатом – 1:1.

    По информации пресс-службы Казахстанской федерации футбола, на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) было рассмотрено поведение болельщиков на стадионе «Мунайши», а также сразу же после окончания матча.

    «За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выкриках болельщиками ФК «Атырау» нецензурных выражений в адрес официальных лиц матча, а также в выходе на поле двух болельщиков после окончания матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 дисциплинарного регламента на ФК «Атырау» наложен штраф в размере 100 МРП. ФК «Атырау» должен оплатить штраф до 27 августа 2023 года включительно», - говорится в заявлении Казахстанской федерации футбола.

    Поскольку один месячный расчетный показатель (МРП) на 2023 год в Казахстане составляет 3 450 тенге, из-за неподобающего поведения зрителей футбольный клуб «Атырау» оштрафован на 345 тысяч тенге.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Спорт
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