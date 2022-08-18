Физкультура в школах – названы причины отмены деления на подгруппы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С нового учебного года на занятиях физической культуры класс не будет делиться на подгруппы. В Министерстве просвещения объяснили причины решения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В новом учебном году на уроках физкультуры дети будут заниматься три часа в неделю с 1 по 11 классы. Так было и в предыдущие годы. Здесь никаких изменений нет», - прокомментировали в Министерстве просвещения РК.

В ведомстве напомнили, что с нового учебного года в соответствии с ГОСО на занятиях физической культуры класс не будет делиться на подгруппы.

«При этом в школьных программах предусмотрены отдельные нормативы физических нагрузок для девочек и мальчиков, которые в обязательном порядке должны соблюдаться на уроках», - говорится в пояснении.

Также отмечается, что с 2021 года предоставлена возможность размещения госзаказа на кружки и спортивные секции. По линии профильного Министерства размещается спортивный заказ. Это все создает условия для занятий спортом.

«В международном опыте (Япония, США, Германия, Корея, Финляндия и т.д.) раздельное обучение девочек и мальчиков на уроке физической культуры также не предусмотрено. В большинстве зарубежных стран уроки физической культуры проводятся не реже трех раз в неделю, причем наибольшее количество часов приходится на младший школьный возраст», - объяснили в Министерстве.

«Деление класса на группы отменено по следующим причинам:

- в большинстве школ имеется один спортивный зал, в котором на уроке находится два-три класса, до четырех-шести подгрупп, где с ними занимаются до шести учителей одновременно, то есть, никакого качества в таких уроках нет. Предмет зачастую не вписывается в расписание уроков;

- большинство спортивных площадок по оснащенности и безопасности не соответствуют современным требованиям (используется самодельное спортивное оборудование, отсутствует специальное покрытие, остаются неогороженными)

- в республике есть школы, не имеющие спортивные залы или размещенные в нетиповых зданиях, в результате нарушаются санитарные нормы и требования, что негативно сказывается на здоровье обучающихся», - сказали в Минпросвещения.

Ранее министр просвещения Асхат Аймагамбетов прокомментировал вопрос о сокращении численности учителей физической культуры. Он заявил, что в школах страны работают более 30 тыс. учителей физкультуры. А это, как проинформировал глава ведомства, около 500 тыс. часов в неделю, то есть, каждый учитель сможет работать более чем на одну ставку.

В Казахстанском отраслевом профессиональном союзе работников образования и науки ранее заявили, что принятое решение о неделимости классов на группы при преподавании физической культуры приведет к сокращению численности работающих педагогов. Отмечалось, что тысячи учителей физической культуры оказались под угрозой увольнения.

На днях в социальных сетях было опубликовано обращение учителей физической культуры к Президенту Казахстана. Учителя обратились с просьбой вернуть деление на подгруппы предмета «Физическая культура».



