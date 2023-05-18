Физические и юридические лица стран ЕАЭС имеют кредиты в казахстанских банках на 119,5 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня любой резидент ЕАЭС, хоть физическое, хоть юридическое лицо, может взять кредит в банке второго уровня любой страны ЕАЭС. Об этом заявил сенатор Сергей Карплюк на пленарном заседании палаты, представляя закон «О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 1 марта этого года около 2 тысяч физических лиц и 42 юридических лица других стран ЕАЭС имеют кредиты в наших банках на 119,5 млрд тенге. Это данные Нацбанка. Но вопрос обмена кредитными историями внутри стран ЕАЭС не был урегулирован», - сказал Сергей Карплюк.

По его словам, обсуждаемое Соглашение устраняет этот пробел.

«Для чего нужен обмен кредитными историями? Во-первых, это расширит доступ к банковским услугам для добросовестных заёмщиков. Иными словами, им легче будет получить кредит в банке любой страны ЕАЭС. Во-вторых, это защитит сами банки. Банк сможет убедиться в надёжности заемщика и, тем самым, снизит свои риски», - пояснил Сергей Карплюк.

Кроме того, соглашение содержит порядок обмена и перечень передаваемой информации. Сюда входит: запрос о предоставлении кредитного отчета, сам кредитный отчёт, согласие субъекта кредитной истории, а также документы, касающиеся её оспаривания.

«При этом все участники будут обязаны обеспечивать защиту получаемой информации. Национальные регуляторы финансового рынка наряду с основными своими обязанностями будут формировать список банков и иных кредитных организаций, уполномоченных на получение информации. Непосредственно передачей информации между странами будет заниматься ограниченный список уполномоченных организаций. В Казахстане такими признаны два кредитных бюро: это АО «Государственное кредитное бюро» и ТОО «Первое кредитное бюро». В качестве канала передачи информации рассматривается Интегрированная система ЕАЭС. Это межгосударственный инструмент для обмена данными и электронными документами», - уточнил сенатор.



