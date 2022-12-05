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    Финансирование жилищной программы «Жас шаңырақ» в Костанае намерены увеличить вдвое

    5 Декабря 2022, 22:10

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе аппаратного совещания аким Костанайской области Кумар Аксакалов озвучил предложения и соответствующие поручения по жилищной программе, ветхому жилью и общественному транспорту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Утверждена программа «Жас шаңырақ». Предлагаю по этой программе в два раза увеличить финансирование по нашей области. Мы ее будем тиражировать не только в городах, но и в регионах области», - заявил глава региона.

    Кумар Аксакалов также поручил акимам городов и районов провести инвентаризацию жилого сектора, аварийного ветхого жилья.

    «И мы выделим соответствующие средства, чтобы эти пустующие дома восстановить. Этот вопрос надо решить в течение следующего года максимально», - добавил он.

    Поднял Кумар Аксакалов и вопрос с обновлением общественного транспорта.

    «У нас по Костанаю 259 автобусов, из которых 206 - старше 10 лет. Старые автобусы эксплуатируются. Поэтому этот вопрос тоже нужно решать. Отработайте вопрос с перевозчиками по обновлению транспорта. Параллельно нужно решать вопрос с установкой теплых остановок»,- сказал аким.

    Ранее сообщалось, что свыше сотни костанайцев смогут получить доступное жилье в рамках «Жас шаңырақ».

    В Костанайской области в рамках льготного кредитования «Жас шаңырақ» прошли отбор и могут получить жилье по доступным ценам 47 молодых специалистов из разных сфер деятельности. На начало реализации проекта выделено 700 млн тенге и планируется обеспечить доступным жильем 150 человек.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Жилье Молодежь Костанай
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