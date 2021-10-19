Финансирование проекта «Ауыл - Ел бесігі» увеличили до 800 млрд тенге – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин подвел итоги заседания Правительства касательно проекта «Ауыл - Ел бесігі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной целью проекта «Ауыл – Ел бесігі», начатого в 2019 году, является улучшение качества жизни на селе путем модернизации социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий. Были отобраны 3 561 перспективных сел, в которых проживает 6,9 млн человек, или 89% сельского населения», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, за 2019-2020 годы было реализовано в сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі», а также с учетом Дорожной карты занятости, программ «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер», 12 тыс. проектов на сумму 618 млрд тенге из всех источников финансирования.

«В текущем году в рамках реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» хорошая динамика по сдаче проектов и освоению выделенных средств отмечается в Павлодарской, Костанайской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях. До конца года осталось всего 2,5 месяца, и работу по реализации проектов всем акиматам необходимо активизировать, особенно в Алматинской, Кызылординской, Атырауской областях», - перечислил Премьер.

Он также отметил, что на ближайшие 4 года увеличены объемы финансирования Проекта «Ауыл - Ел бесігі» до 800 млрд тенге, а с учетом нацпроектов – на модернизацию сел запланировано 1,3 трлн тг.



