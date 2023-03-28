Финансирование процесса селекции сельхозкультур возрастет пятикратно в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Правительстве обещают существенно увеличить финансирование процесса селекции сельхозкультур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях развития селекции сельскохозяйственных культур в рамках программно-целевого финансирования научных исследований увеличен объем выделенных средств на селекцию сельскохозяйственных культур на 2024 – 2026 годы в 5 раз (с 1,5 млрд тенге до 7,5 млрд тенге)», - написал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, по его словам, с целью реализации основных стратегических направлений отрасли селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур разработан проект Комплексного плана по развитию селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур на 2024 – 2028 годы.

Проект Комплексного плана состоит из трех разделов:

- развитие аграрной науки, селекции и первичного семеноводства;

- меры по обновлению техники и оборудования;

- создание эффективной системы семеноводства, а также включены мероприятия по выделению бюджетных средств на материально-техническое оснащение селекционных учреждений через увеличение уставного капитала, внедрение системы сертификации семян.

«В настоящее время Комплексный план проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами и организациями, по итогам которых планируется утвердить данный план в апреле текущего года. Принятие Комплексного плана позволит повысить конкурентоспособность отечественного семеноводства и снизить импортозависимость, а также привлечь в отрасль инвестиции и передовые инновационные зарубежные технологии и методы селекции и семеноводства», - добавил Премьер.



