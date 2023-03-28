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    Финансирование процесса селекции сельхозкультур возрастет пятикратно в Казахстане

    28 Марта 2023, 12:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Правительстве обещают существенно увеличить финансирование процесса селекции сельхозкультур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях развития селекции сельскохозяйственных культур в рамках программно-целевого финансирования научных исследований увеличен объем выделенных средств на селекцию сельскохозяйственных культур на 2024 – 2026 годы в 5 раз (с 1,5 млрд тенге до 7,5 млрд тенге)», - написал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Кроме того, по его словам, с целью реализации основных стратегических направлений отрасли селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур разработан проект Комплексного плана по развитию селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур на 2024 – 2028 годы.

    Проект Комплексного плана состоит из трех разделов:

    - развитие аграрной науки, селекции и первичного семеноводства;

    - меры по обновлению техники и оборудования;

    - создание эффективной системы семеноводства, а также включены мероприятия по выделению бюджетных средств на материально-техническое оснащение селекционных учреждений через увеличение уставного капитала, внедрение системы сертификации семян.

    «В настоящее время Комплексный план проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами и организациями, по итогам которых планируется утвердить данный план в апреле текущего года. Принятие Комплексного плана позволит повысить конкурентоспособность отечественного семеноводства и снизить импортозависимость, а также привлечь в отрасль инвестиции и передовые инновационные зарубежные технологии и методы селекции и семеноводства», - добавил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Сельское хозяйство Финансы
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