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    Финансирование науки в Казахстане увеличилось в несколько раз – Саясат Нурбек

    17 Мая 2023, 15:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил об увеличившемся финансировании науки в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поручением Главы государства в предвыборной программе предусмотрена целенаправленная работа по поэтапному увеличению финансирования науки. Финансирование науки за последние три года увеличилось в несколько раз. Этот темп задан с 2021 года, и мы продолжаем поддерживать его. Если в 2020 году финансирование составляло 80,2 млрд тенге, то в этом году предусмотрено 172,8 млрд тенге», - сказал Саясат Нурбек на правительственном часе в Мажилисе.

    По его словам, в сфере науки в 2024 году будет выделено 247 млрд тенге, в 2025 году - 243 млрд тенге.

    «Такими темпами мы увеличим долю финансирования науки в валовом внутреннем продукте. В этом направлении есть реальная поддержка со стороны Главы государства, Правительства», - отметил министр.

    Кроме того, он сообщил, что средства на коммерциализацию научных проектов выросли более, чем в три раза – в 2021 году - 5,4 млрд тенге, в 2023 году – 17,1 млрд тенге. А в 2024 году планируется, что этот показатель составит 25 млрд тенге.

    «Финансирование прикладных научных исследований увеличилось в 1,6 раза. В 2021 году - 12,8 млрд тенге, в 2022 году - 19,5 млрд тенге, в 2023 году - 20,8 млрд тенге», - заключил глава ведомства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Наука Миннауки и высшего образования РК
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