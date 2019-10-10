Финалистов международного фестиваля-конкурса «The Planet of ART-2019» наградили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы наградили финалистов Международного фестиваля-конкурса «The Planet of ART-2019», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Закрытие международного фестиваля-конкурса, организованного Казахстанской национальной федерацией клубов ЮНЕСКО совместно с Фондом Первого Президента РК – Елбасы состоялось на сцене Дворца Республики.

В этом году проект охватил более 3 500 детей в возрасте от 12-17 лет со всей Центральной Азии и России в номинациях вокального, инструментального и хореографического искусства. В период с 1 февраля по 1 мая ребята из всех областей Казахстана и соседних государств-участниц проходили онлайн отборочный тур, демонстрируя свои разносторонние таланты.

В силу масштабности и международного уровня все участники вне зависимости от их социального статуса, включая молодежь из социально-незащищённых слоёв общества, получили равные возможности демонстрации своих талантов и последующей работы с ведущими деятелями искусства Казахстана.

По итогам отборочного тура были определены 16 самых ярких финалистов, которым выпал счастливый билет-приглашение на заключительный этап проекта со 2 по 10 октября в Алматы для получения ценных профессиональных знаний и культурно-духовного просвещения.

В качестве кульминации финала фестиваля-конкурса «The Planet of ART – 2019» , финалисты из Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана представили свои творческие номера в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра Акима Алматы под руководством заслуженного деятеля РК Белякова А. В. и при поддержке выдающихся артистов– народной артистки РК и Республики Татарстан, лауреата Государственной премии РК Нуржамал Усенбаевой; заслуженной артистки РК, профессора КНК им. Курмангазы Айгуль Улькенбаевой и певицы Данэлии Тулешовой – посланника клубов ЮНЕСКО Казахстана.

Талантливые ребята из творческих коллективов моногородов Аксу и Хромтау, которые развиваются при поддержке ERG, также не остались в стороне и приехали добавить волшебных красок в конкурсные номера финалистов.

В результате независимого решения жюри победителями стали: вокальная номинация – Анна Чечерина (Россия). Хореографическая номинация – Абай Юсупов (Казахстан). Инструментальная номинация – Азиза Орузбаева (Кыргызстан).

На сцене они получили свои призы – поездку на культурно-образовательные программы в ведущие зарубежные творческие школы от президента Казахстанской национальной федерации клубов ЮНЕСКО Болата Акчулакова и председателя правления компании «Транском» Дениса Артюхова от лица компании Eurasian Resources Group (ERG).

Специальный приз от Акимата мегаполиса достался Санжару Сагандыкову (Казахстан) из рук руководителя управления культуры города Эрнара Курмашева.

Приятным сюрпризом для финалистов оказалось дополнительное выделение специальных призов от президента Казахстанской национальной федерации клубов ЮНЕСКО, который получили Рухшона Умарова (Таджикистан), Нармат Шеремт Уулу (Кыргызстан), Шохрузбек Эргашев (Узбекистан).

Все финалисты получили ценные призы и дипломы, а самое главное – это незабываемые впечатления и опыт.

«Проект носит исключительно социальный характер, соответственно в ходе отбора и оценок мы уделили особое внимание детям и молодежи из отдаленных регионов и сельской местности с целью создания наилучших условий для развития их творческого потенциала и популяризации многообразия культур стран-участниц на международной арене. В интернациональной атмосфере фестиваля-конкурса «The Planet of ART – 2019» наши финалисты укрепили свои дружественные взаимоотношения, что для нас очень важно, ведь они сохранят светлую память о прекрасных моментах, пережитых в ходе подготовки, постигнув идеалы мира и добрососедства, единства духа и приобрели бесценный опыт, что делает каждого из них победителем», — отметил Болат Акчулаков.

Победитель номинации «Хореографическое искусство» Абай Юсупов из Казахстана поблагодарил своих наставников за веру и поддержку.

«Я верю, что победы достиг благодаря трудолюбию и профессионализму своих наставников, которые увидели во мне талант еще до начала проекта. Победа была не столь важна для меня, как эти яркие эмоции и друзья, единомышленники, которых я здесь встретил. Я всерьез планирую продолжать развиваться на хореографическом поприще, и The Planet of ART – 2019 помог мне раскрыться с новой силой, и смотивировал меня не останавливаться на достигнутом», – поделился он впечатлениями.