Филиал ведущего зарубежного вуза планируют открыть в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил о планах ведомства по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для введения мировых образовательных стандартов и передовой практики в образовательный процесс открываются филиалы зарубежных вузов. В 2021 году открыт филиал Университета De Montfort Leicester. В Петропавловске открывается филиал University of Arizona. В рамках сотрудничества с вузом запустят двудипломные образовательные программы», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

По поручению Главы государства открываются филиалы российских вузов. На базе Атырауского университета нефти и газа имени С. Утебаева открывается филиал РГУ имени М. Губкина.

«В городе Алматы открывается филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» на базе КазНУ имени аль-Фараби. В 2023 году в Нур-Султане планируется открыть Michigan State University. Для функционирования филиалов приняты постановления Правительства. Выделен государственный образовательный заказ», - заключил министр.

Ранее сообщалось, что ведущие вузы РК станут исследовательскими университетами.



