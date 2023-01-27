Фильмы о Гарри Поттере пропадут из российских онлайн-кинотеатров

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - С 1 февраля в российских онлайн-кинотеатрах нельзя будет посмотреть фильмы о Гарри Поттере. У сервиса Amediateka к этому дню истечет срок лицензионных прав, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РБК.

Фильмы о Гарри Поттере перестанут быть доступны в России с 1 февраля, сообщили РБК в пресс-службе Amediateka.

«Срок лицензионных прав на этот конкретный контент, фильмы вселенной Гарри Поттера, заканчивается в плановом порядке 31 января», - говорится в сообщении.

Ранее в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились сноски, что фильмы франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» доступны до 31 января.



Фото: DPA

