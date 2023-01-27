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    Фильмы о Гарри Поттере пропадут из российских онлайн-кинотеатров

    27 Января 2023, 04:42

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - С 1 февраля в российских онлайн-кинотеатрах нельзя будет посмотреть фильмы о Гарри Поттере. У сервиса Amediateka к этому дню истечет срок лицензионных прав, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РБК.

    Фильмы о Гарри Поттере перестанут быть доступны в России с 1 февраля, сообщили РБК в пресс-службе Amediateka.
    «Срок лицензионных прав на этот конкретный контент, фильмы вселенной Гарри Поттера, заканчивается в плановом порядке 31 января», - говорится в сообщении.
    Ранее в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились сноски, что фильмы франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» доступны до 31 января.

    Фото: DPA

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Россия
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