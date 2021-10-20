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    Фильм, основанный на интервью Елбасы, презентуют на кинофестивале в Риме

    20 Октября 2021, 20:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фильм, основанный на интервью Елбасы презентую на кинофестивале в Риме. Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай на своей странице в сети Twitter.

    «Сегодня Оливер Стоун на Римском кинофестивале презентует фильм «Qazaq. История Золотого человека», основанный на интервью с Елбасы», - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось о реакции Елбасы после просмотра фильма «Qazaq. История Золотого человека».

    Автор фильма Оливер Стоун говорил о значительной роли Елбасы, Президента Казахстана в сохранении мира и баланса.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Культура Италия Кинематограф
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