Фильм, основанный на интервью Елбасы, презентуют на кинофестивале в Риме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фильм, основанный на интервью Елбасы презентую на кинофестивале в Риме. Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай на своей странице в сети Twitter.

«Сегодня Оливер Стоун на Римском кинофестивале презентует фильм «Qazaq. История Золотого человека», основанный на интервью с Елбасы», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о реакции Елбасы после просмотра фильма «Qazaq. История Золотого человека».

Автор фильма Оливер Стоун говорил о значительной роли Елбасы, Президента Казахстана в сохранении мира и баланса.