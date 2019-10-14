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    Фильм об участии Касым-Жомарта Токаева на 74-ой сессии Генассамблеи ООН смогут увидеть казахстанцы

    14 Октября 2019, 15:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоится показ нового документального фильма об участии Президента РК Касым-Жомарта Токаева на 74 –ой сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций под названием «ООН: Общий дом для народов мира», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Визит Президента Казахстана в Нью-Йорк. Какие вопросы поднял Касым-Жомарт Токаев на 74-ой сессии ООН? С кем встречался? Смотрите в документальном фильме, снятом Телерадиокомплексом Президента РК «ООН: Общий дом для народов мира», - отмечено в сообщении.

    Документальный фильм будет транслироваться сегодня 14 октября на канале «Хабар 24» в 21:30 по местному времени.

    Напомним, в конце сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом США и принял участие в 74-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН Президент Казахстана 74-я Генассамблея ООН
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